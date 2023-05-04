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Spor, Futbol

TFF'den 'Stefan Kuntz' açıklaması

Kemal Çolak  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
TFF'den 'Stefan Kuntz' açıklaması

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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