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Spor, Futbol

TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Emre Doğan   | 15.10.2022
TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

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