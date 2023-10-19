TFF'den hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için saygı duruşu kararı

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta oynanacak karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacağı belirtildi.
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