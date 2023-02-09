TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurulacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.
#Canlı TFF başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor https://t.co/j0Ywt7zWaL— AA Canlı (@AACanli) February 9, 2023
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmeyi istemesi halinde, iki kulübün hakları baki kalma kaydıyla lige 17 takımla devam edeceklerini söyledi.
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