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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Spor, Futbol

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurulacak

Ercan Çakar   | 09.02.2023
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurulacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.  

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmeyi istemesi halinde, iki kulübün hakları baki kalma kaydıyla lige 17 takımla devam edeceklerini söyledi.

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