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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulunda istifa eden iki üyenin yerine yeni isimler seçildi

Emrah Oktay  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
TFF Tahkim Kurulunda istifa eden iki üyenin yerine yeni isimler seçildi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.

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