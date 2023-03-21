TFF Tahkim Kurulunda istifa eden iki üyenin yerine yeni isimler seçildi

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunda istifa eden 2 üyenin yerine yeni isimler seçildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinden Alaaddin Varol ile Fatih Maden'in istifaları nedeniyle yerlerine Tahkim Kurulu yedek üyeleri arasından Yavuz Pehlivan ile Serdar Karahan seçilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.