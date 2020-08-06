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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın cezasını onadı.

Ercan Doğan   | 06.08.2020
TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'e verdiği 2 maç men cezasını onadığı bildirildi.

Maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı PFDK'nin 4 bin 500 lira para cezası verdiği Yusuf Günay'ın cezasının da kurul tarafından onandığı kaydedildi.

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