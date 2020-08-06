TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'e verdiği 2 maç men cezasını onadığı bildirildi.
Maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı PFDK'nin 4 bin 500 lira para cezası verdiği Yusuf Günay'ın cezasının da kurul tarafından onandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.