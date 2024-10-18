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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, liste dışı kalan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 2024-2025 sezonu için liste dışı kalan bazı hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti.

Emrah Oktay  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
TFF Tahkim Kurulu, liste dışı kalan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, TFF'nin internet sitesinde 28 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu tarafından yayımlanan "2024-2025 sezonunda görev alacak klasman hakem ve gözlemci listelerine" itirazları inceledi.

Başvuran hakemler Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Erdem Bayık, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Sönmez, Serkan Ok, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler Alpaslan Dedeş, Emre Altun, İsmail Şencan, Mesut Çarık, Orkun Aktaş, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci'in itirazları reddedildi.

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