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RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, St. Patrick's Athletic maçı sonrası Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdi.

Bozhan Memiş  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulunun İzmir ekibinin Fenerbahçe maçının ardından aldığı 2 maçlık saha kapatma cezasını, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çevirdiği belirtildi.

Açıklamada sarı-kırmızılı kulübe verilen 90 bin liralık para cezasında değişikliğe gidilmediği de bildirildi.

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