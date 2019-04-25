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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye çeşitli sebeplerle verilen para cezalarını onadı.

Süha Gür   | 25.04.2019
TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne çeşitli sebeplerle verilen para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen para cezalarına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, sarı-lacivertli kulübe verilen toplamda 215 bin 500 liralık para cezası ile bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bir sonraki müsabaka için bloke edilmesi kararlarını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Tahkim Kurulunun, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Erkan Kaş'a verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı ifade edildi.

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