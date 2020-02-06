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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

Ercan Doğan   | 06.02.2020
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe'ye verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.

Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

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