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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe ile Ali Koç'a verdiği cezaları onadı.

Can Öcal  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye verilen toplam 329 bin liralık para cezasını onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

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