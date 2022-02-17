TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Tahir Kıran'ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 25 bin lira para cezası oy çokluğu ile kabul edildi.
Kurul ayrıca, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yukatel Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok'un 3 resmi müsabakadan men cezasının da onandığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.