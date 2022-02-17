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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın 25 bin liralık para cezasını onadı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 17.02.2022
TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'ın cezasını onadı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Tahir Kıran'ın medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle verilen 25 bin lira para cezası oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurul ayrıca, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yukatel Kayserispor futbolcusu Uğur Demirok'un 3 resmi müsabakadan men cezasının da onandığını duyurdu.

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