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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Burak Kızılhan'a verilen para cezalarını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti.

Bozhan Memiş  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Burak Kızılhan'a verilen para cezalarını indirdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, PFDK tarafından Göztepe müsabakasının ardından başkan Ali Koç'a "Müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi" nedeniyle verilen 504 bin liralık para cezası 168 bin liraya indirildi.

Aynı müsabaka aynı eylem sebebiyle 336 bin lira para cezasına çarptırılan Burak Çağlan Kızılhan'ın cezası da 168 bin lira şeklinde düzeltildi.

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