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Spor, Futbol

TFF, Süper Lig'de yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini duyurdu.

Fatih Erel  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
TFF, Süper Lig'de yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin sözleşme imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon lira alt yapı fon bedelini TFF'ye ödemelerinin zorunlu olduğu bildirildi.

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