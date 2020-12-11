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Spor, Futbol

TFF, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.

Berad Büyük   | 11.12.2020
TFF, Sivasspor kafilesinin İsrail'de mahsur kalmasını kınadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail’den Sivas’a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a yapılanları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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