Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı

Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk kısmını açıklayan TFF Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı.

Süha Gür   | 10.05.2020
TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihinde "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk kısmını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile Sağlık Kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır." denildi.

Öneri protokolünün tamamında bireysel, grup ve takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerilerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Öneri protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır." ifadeleri yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'dan salgınla mücadeleye övgü
Bodrumlu imam canlı yayınlarla cemaate ulaşıyor
Tüketicilerin yarısı Kovid-19 sonrası cadde mağazalarını tercih edecek
Çin'de 14, Güney Kore'de 34 yeni Kovid-19 vakası görüldü
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi

Benzer haberler

TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı

Akçay TFF'nin ligleri başlatma kararını değerlendirdi: Oynanmamalı

Galatasaraylı futbolcu Seri: Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Başkanımız görevinin başındadır

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Başkanımız görevinin başındadır