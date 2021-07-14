TFF: Müsabakalara çıkmamak Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız." açıklamasında bulundu.
İstanbul
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