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Spor, Futbol

TFF: Müsabakalara çıkmamak Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız." açıklamasında bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.07.2021
TFF: Müsabakalara çıkmamak Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum

İstanbul

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