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Spor, Futbol

TFF Merkez Hakem Kurulu: Bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Hilmi Sever  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
TFF Merkez Hakem Kurulu: Bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir." ifadeleri kullanıldı.

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