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AK Parti Grup Başkanı Güler, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

TFF: Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvuruları kabul edildi

Emre Doğan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
TFF: Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvuruları kabul edildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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