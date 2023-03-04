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Spor, Futbol

TFF: Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Hilmi Sever   | 04.03.2023
TFF: Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri yer aldı.

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