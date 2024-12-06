TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı:

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.