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Spor, Futbol

TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı:

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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