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Spor, Futbol

TFF: Federasyonun kapısı futbol ailesinin içindeki herkese açıktır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile görüşmesinin gizli olmadığını açıkladı.

Hüseyin Eroğul   | 12.12.2019
TFF: Federasyonun kapısı futbol ailesinin içindeki herkese açıktır

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Medyamızda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Semih Özsoy ile MHK Başkanımız Zekeriya Alp'in de bulunmasıyla kendi işyerinde yapmış olduğu toplantı, gizli bir toplantıymış gibi haberler yer almıştır. Sayın başkanımız, bazı yönetim kurulu üyeleri ile UEFA'da önemli bir görüşmede olduğu için konuyla ilgili açıklamanın bugün yapılması uygun görülmüştür." denildi. 

Açıklamada, TFF Başkanı'nın herkesle düzenli olarak görüştüğünün altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kulüp başkanları ve yönetimleri ile düzenli olarak görüşür. Federasyonun ve başkanımızın kapısı, futbol ailesinin içindeki herkese açıktır. Kulüp başkanlarına çeşitli zamanlarda, federasyonumuz ve bağlı kurulların uygulamaları ile ilgili rahatsızlıklarını, istedikleri zaman iletebilecekleri bildirilmiştir. Bu görüşme de pek çok kulüp başkanı ile yapılan görüşmelerden farklı değildir. Bu haberin, kamuoyunda, sanki bir takım kollanıyormuş ya da kollanılacakmış algısı oluşturmak için kullanılması üzüntü vericidir."

Toplantının gizli olduğu yönündeki iddiaların Türk futboluna bir katkısının olmayacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Kulübünün değerli temsilcilerinin, başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in yoğunluğu sebebiyle Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmelerinin tarafımızca hiç bir mahsuru yoktur. Gizli bir toplantının İstanbul'un merkezinde, pek çok spor adamı ve gazetecinin geldiği bir yerde yapılmayacağını herkes bilir. Bu görüşmeler telefonla da yüz yüze de devamlı olarak her kulüp temsilcisiyle yapılmaktadır. Bu tür art niyetli yaklaşımların Türk futboluna herhangi bir katkısının olmayacağı kanaatindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kimle nerede görüştüğü ile değil Türk futbolunun değerini futbol ailesinin kurullarımıza güvenini artırmak, yapılan hataları minimuma indirmek için yaptığı çalışmalar ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

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