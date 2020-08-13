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Spor, Futbol

TFF Başkanı Özdemir Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu.

Mehmet Niyazi Deniz   | 13.08.2020
TFF Başkanı Özdemir Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu

Siirt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu.

Özdemir, beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'yla tesisi gezdi, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Tesislerin yapımında emeği geçenleri kutlayan Özdemir, bu tesiste yetişecek çocukların Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

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