Euro
9.20
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,863.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Başkanı Özdemir: İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile anlaşma için toplantı yapacaklarını söyledi.

Berad Büyük   | 11.11.2020
TFF Başkanı Özdemir: İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile anlaşma için toplantı yapacaklarını söyledi.

TFF yetkilileri ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, İstanbul'da bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfını temsilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports ile bugüne kadar 14 toplantı düzenlediklerini belirten Özdemir, "Karşılıklı görüş alışverişlerinden sonra geldiğimiz son noktayla ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliğini ziyaret ettik. Görüş alışverişinde bulunduk. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanması üzerine toplantıya başkanlık yaptığını açıklayan Göksel Gümüşdağ ise toplantının çok faydalı geçtiğini dile getirdi.

Toplantının ana gündem maddesinin beIN Sports olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "En son yaptığımız toplantıdan sonra bu toplantıda mutabık olduğumuz bir konuda kararı aldık ve Nihat Bey'e ilettik. O konu üzerine sayın başkanımız da beIN Sports yetkilileriyle görüşme yapacak. En yakın zamanda Kulüpler Birliği olarak nihayete erdirmek istediğimiz sonuca bir an evvel gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 245 bin 965'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'genel karantina' tartışılıyor
Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü

Benzer haberler

TFF Başkanı Özdemir: İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz

TFF Başkanı Özdemir: İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza beraber devam edeceğiz

Mehmet Sepil'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF'den Medipol Başakşehir'e kutlama

TFF'den Medipol Başakşehir'e kutlama
Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi
TFF amatör müsabakaları ocak ayı sonunda başlatmayı planlıyor

TFF amatör müsabakaları ocak ayı sonunda başlatmayı planlıyor