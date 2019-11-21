İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ana hedeflerinin Türk futbolunun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.
Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir, Türkiye'nin dünya ekonomisinde söz sahibi bir ülke olduğunu belirterek, "Futbol ekonomisinde Avrupa'da 6. sıradayız. Futbolda 2 milyar dolara varan gelir hacmine ulaştık. Bu tabloda kuşkusuz en büyük gelir kalemini yayınlar oluşturuyor. Tribün, futbolcu satışı, sponsor ve reklam gelirleri de azımsanmayacak boyutta. Ana hedefimiz futbolun ekonomik gücünü en yüksek seviyeye çıkarmak. Bunu sportif başarı ve marka değerini artırmamız sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Takımlar arasındaki rekabetin Türk futbolunun uluslararası alandaki imajı açısından önem taşıdığına değinen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Marka değerinin artması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı ile sık sık bir araya geleceğiz. Yapısal anlamda yapmamız gereken birçok iş var. Ortak hedefimiz için omuz omuza vermeliyiz. Futbol pastasını büyütmeliyiz. Süper Lig'in izlenme oranının artmasını sağlamalıyız. Yeni pazarlar yaratmalıyız. Gerekirse Süper Kupa'nın statüsünü değiştirip, 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna önemli bir değer katacaktır. Güçlü ekonomi için gençlere mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor."
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde etmesinin futbol ekonomisine önemli bir katkısı olacağını vurgulayan Nihat Özdemir, "Avrupa'da birçok kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım göndermeliyiz. 12 yıldır tek takımla katılabiliyoruz. Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız. Bu tabloyu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalıyız." diye konuştu.
TFF olarak Türk futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, "Devletin futbola bu kadar yatırım yaptığı başka hiçbir ülke yok. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz. Mali disiplin kaçınılmaz. Denk bütçeye çok önem veriyoruz. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Kulüplerin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Futbol ailesi olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Mehmet Sepil: A Milli Takım'ın başarısı çok önemli bir milat
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılarak elde ettiği başarının Türk futbolu için milat olabileceğini kaydetti.
Milli takımın çok önemli bir başarı kazandığının altını çizen Sepil, "Bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini doğru yere koymak gerekiyor. Kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. A Milli Takım'ın kazandığı başarının Türk futbolu için çok önemli milat olabileceğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Sepil, şunları aktardı:
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Sebepleri bellidir. Tamamen kulüplerin ekonomik olarak bulundukları durum. Bunun farkındayız. TFF'nin yardımıyla kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Kendi içimizde düzeltmemiz gereken şeyler için önemli başlangıç yaptık. Buna devam edeceğiz. Önümüzde birçok çalışma var. Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız. Sorunlarımızı doğru teşhis ederek en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Forumun Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum."
Borsada gong "Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu" için çaldı
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, futbol kulüplerine destek olmak istediklerini belirterek, "Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da klüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu için çalan gong töreni; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Sabah Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
Gong töreninde konuşan Atilla, futbolun spor aktivitelerinde önemli bir paya sahip olduğunu aktararak, "Futbolu artık spor olarak değerlendirmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü milyar dolar seviyesine ulaşan gelirler, özellikle kulüplerin piyasa değerleri ve dönen parasal işlem hacmine baktığımızda artık burada farklı bir ekosistemden bahsettiğimizi çok rahat söyleyebilirim." diye konuştu.
Atilla, Borsa İstanbul olarak kulüplere her zaman bu anlamda destek olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Özellikle döviz risklerini yönetme konusunda uyguladığımız ürün ve hizmetlerle kendilerine yardımcı olmak bu konuda elimizden geldiğince yol göstermek istiyoruz. Aynı şekilde borçlanma anlamında da klüplerimizin ihtiyacı olan finansman kaynaklarını sermaye piyasaları yoluyla elde etmesinin önünü açmak için her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Borsa İstanbul’da benim rolüm tüm bu çalışmaları, faaliyetleri desteklemek. Benim ailem de uzun yıllar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na hizmet etti. Bunu Bakanımıza arz etme fırsatı buldum. O yüzden manevi olarak da bu tarz alanlarda destek olunmasına şahsen de ön ayak olmak istiyorum. Bu vesileyle Milli Takımımıza elde ettiği başarılar için teşekkürlerimi sunuyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah daha da iyi sonuçlar edeceklerdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.