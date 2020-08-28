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Spor, Futbol

TFF Başkanı Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

TFF Başkanı Özdemir, "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

Emre Doğan   | 28.08.2020
TFF Başkanı Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde McDonald's ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulunun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.


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