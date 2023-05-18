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Spor, Futbol

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Kasımpaşa Kulübüne ziyarette bulundu.

Emre Doğan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, lacivertli-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki Turgay Ciner Tesisleri'ni gezen Büyükekşi, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve CEO'su Serkan Reçber'den altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Saraç, Mehmet Büyükekşi'ye adının yazılı olduğu Kasımpaşa forması hediye etti.

Kasımpaşa'nın tesislerinden övgüyle bahseden Başkan Büyükekşi, "Bugün burada gördüm ki Kasımpaşa'nın tesisleri hemen 3 yıldızı hak etmiş. Yapanların emeğine sağlık. Her şeyiyle mükemmel ötesi olmuş. Ben her zaman söylerim 'İyinin düşmanı mükemmel' diye. Burası zaten mükemmeli hak etmiş." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Saraç ise kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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