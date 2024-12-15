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Spor, Futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Riva'ya davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın başkanlarını Riva'ya davet etti.

Emrah Oktay  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Riva'ya davet etti

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz, federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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