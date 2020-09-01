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Spor, Futbol

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Musa Samur   | 01.09.2020
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

Ankara

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle:


TFF 2. Lig:

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor

Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor

Niğde Anadolu-Hacettepe

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor

Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor-Zonguldak Kömürspor

Çorum FK-Manisa FK

Kocaelispor-Sarıyer

Ergene Velimeşespor-Uşakspor

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Elazığspor

Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK

GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor

1922 Konyaspor-Sakaryaspor

Serik Belediyespor-Pendikspor

Eyüpspor-Pazarspor

Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi

Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Kırklarelispor-Sivas Belediyespor


TFF 3. Lig:

1. Grup

Artvin Hopaspor-Edirnespor

Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor

Kızılcabölükspor-Çankaya FK

Manisaspor-Diyarbakır FK

1928 Bucaspor-Ofspor

1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor

Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor

2. Grup

Karaman Belediyespor-Tekirdağspor

Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

Erzinspor-Halide Edip Adıvarspor

Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği

Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları

Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959

Kahta 02-Ağrı 1970

3. Grup

Erbaaspor-Batman Petrolspor

Altındağspor-Şile Yıldızspor

Esenler Erokspor-Somaspor

Isparta 32-Karşıyaka

Gölcükspor-Çarşambaspor

Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu

Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor

Yalovaspor-Çatalcaspor

4. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor

Düzcespor-Muğlaspor

1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor

Kestelspor-Kozanspor

52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954

Sultanbeyli Belediyespor-Modafen

Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdare




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