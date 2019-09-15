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Spor, Futbol

Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek

Spor kulüplerinin taraftar grupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Erkan Tiryaki   | 15.09.2019
Taraftar gruplarından Diyarbakır annelerine destek

İstanbul

Galatasaray'ın "UltrAslan", Fenerbahçe'nin "Genç Fenerbahçeliler", Beşiktaş'ın ise "Çarşı" isimli taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından "Taraftar gruplarının ortak bildirisi" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, annelerin yanında olunduğu vurgulanarak, "Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için oturma eylemi yapan annelerimizin yanındayız. Bizler taraftar grupları olarak en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, bu feryadın son bulmasını, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz, kavuşma anını bekliyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz." denildi.

"Annelerimizin yanındayız"

Siyaset üstü olan bu direnişin dalga dalga büyüyerek korku dağlarını yıkacağı belirtilen açıklamada, "Özgürlüğünü, eğitim hakkını dahası yaşam hakkını çocuklarımızın elinden alan terör örgütünün karşısında evlatları için nöbet tutan annelerimizin yanındayız. Ağlarsa analar ağlar, gerisi yalan ağlar." ifadelerine yer verildi.

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