Euro
8.18
Dolar
6.95
BIST 100
1,152.70
Altın
1,956.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, yarın başkentte karşılaşacak.

Fatih Çakmak   | 29.07.2020
Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 101, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi

Benzer haberler

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın Ankara'da belli olacak

TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı

Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek

Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek
Kulüpler Birliği Vakfından bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması için tavsiye kararı

Kulüpler Birliği Vakfından bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması için tavsiye kararı
Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz