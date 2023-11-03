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Spor, Futbol

Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın İstanbulspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek

Emrah Altunkaya  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Süper Lig'de yarın İstanbulspor ile Pendikspor karşılaşacak

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

Pendikspor ise 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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