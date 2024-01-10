Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
Takım
Harcama Limiti
Yüzde 30 Sapma Dahil
Galatasaray
1.960.526.431
2.548.684.360
Fenerbahçe
1.626.734.036
2.114.754.247
Beşiktaş
915.665.976
1.190.365.769
Yukatel Adana Demirspor
426.228.603
554.097.184
RAMS Başakşehir
343.473.095
446.515.024
|Trabzonspor
992.606.654
1.290.388.651
|Fatih Karagümrük
165.390.242
215.007.315
TÜMOSAN Konyaspor
327.856.954
426.214.040
Mondihome Kayserispor
242.722.140
315.538.782
Kasımpaşa
149.770.389
194.701.506
MKE Ankaragücü
395.788.473
514.525.015
İstanbulspor
147.927.800
192.306.141
Bitexen Antalyaspor
249.666.963
324.567.052
EMS Yapı Sivasspor
161.174.521
209.526.877
Corendon Alanyaspor
256.080.888
332.905.154
Gaziantep FK
260.500.613
338.650.796
Atakaş Hatayspor
378.774.485
492.406.831
|Yılport Samsunspor
497.021.455
646.127.892
Çaykur Rizespor
331.789.867
431.326.827
Siltaş Yapı Pendikspor
196.489.513
255.436.367