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Spor, Futbol

Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

Ercan Çakar  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Süper Lig'de ikinci transfer dönemi takım harcama limitleri belirlendi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:

Takım

Harcama Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil



Galatasaray

1.960.526.431

2.548.684.360


Fenerbahçe

1.626.734.036

2.114.754.247


Beşiktaş

915.665.976

1.190.365.769


Yukatel Adana Demirspor

426.228.603

554.097.184


RAMS Başakşehir

343.473.095

446.515.024


Trabzonspor

992.606.654

1.290.388.651


Fatih Karagümrük

165.390.242

215.007.315


TÜMOSAN Konyaspor

327.856.954

426.214.040


Mondihome Kayserispor

242.722.140

315.538.782


Kasımpaşa

149.770.389

194.701.506


MKE Ankaragücü

395.788.473

514.525.015


İstanbulspor

147.927.800

192.306.141


Bitexen Antalyaspor

249.666.963

324.567.052


EMS Yapı Sivasspor

161.174.521

209.526.877


Corendon Alanyaspor

256.080.888

332.905.154


Gaziantep FK

260.500.613

338.650.796


Atakaş Hatayspor

378.774.485

492.406.831


Yılport Samsunspor

497.021.455

646.127.892


Çaykur Rizespor

331.789.867

431.326.827


Siltaş Yapı Pendikspor

196.489.513

255.436.367

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