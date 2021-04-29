Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak

İstanbul
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu takvimi belirlendi.
Buna göre ligde 2021-2022 sezonu 13-16 Ağustos'ta başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
3 haftalık takvim de açıklandı
Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
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