Süper Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.

Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.

Muhabir: Ercan Çakar