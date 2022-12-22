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Spor, Futbol

Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek.

Serdal Kalaycı   | 22.12.2022
Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından ikinci bölüm başlıyor

İstanbul

Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

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