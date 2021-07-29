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Spor, Futbol

Süper Lig kulüpleri ve futbolculardan fidan dikimi kampanyası

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle fidan dikimi kampanyası başlattı.

Süha Gür   | 29.07.2021
Süper Lig kulüpleri ve futbolculardan fidan dikimi kampanyası

İstanbul

Süper Lig kulüplerinden ilk olarak Göztepe atacağı her gol için 5 fidan dikeceklerini duyurarak, Gaziantep Futbol Kulübüne çağrıda bulundu. Gelecek sezonda atacakları her gole 27 fidan bağışlayacağını duyuran Gaziantep ise sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü etiketledi.

Attığı gol başına 34 fidanla destek olan İstanbul Başakşehir'in davetiyle Aytemiz Alanyaspor toplamda 1948 fidan bağışladı ve aynı şehrin takımı Fraport TAV Antalyasspor'a çağrıda bulundu. Antalyaspor da gol başına 7 fidan bağışlayacağını belirterek, "Ayrıca sezon boyunca diktiğimiz fidanların iki katını da Manavgat ilçemizde dikeceğiz." açıklamasını yaptı.

Daha sonra Antalyaspor'un çağrısıyla Trabzonspor, her gol için plaka kodu olan 61 fidan dikeceğini duyurdu ve Çaykur Rizespor'u destek olmaya davet etti.

Kampanyaya Çaykur Rizespor'un ardından Adana Demirspor da dahil oldu.

Futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak gibi isimler de fidan dikimi kampanyasına destekte bulundu.

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