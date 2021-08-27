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Spor, Futbol

Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig takımlarından Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 27.08.2021
Süper Lig ekibi Gaziantep'te Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Furkan Soyalp'in Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesinde apandisit ameliyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, oyuncumuz olağan iyileşme koşullarıyla taburcu edilmiştir. Furkan Soyalp, 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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