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Spor, Futbol

Süper Lig 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Emrah Oktay   | 25.12.2019
Süper Lig 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Istanbul

Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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