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Spor, Futbol

Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda

Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 yaş altı futbol takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Dilek Erol  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda

İstanbul

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı-lacivertli takım, grupta EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı son maça Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai 11'i ile çıktı.

Takımın yedeklerinde ise Atila Dastzan, Boran Eligüzel, Samet Seymen Sargın, Haydar Karataş, Ümitcan Okan, Aziz Eren Balaban, Kerem Kayaarası ve Görkem İbrahim Demirel yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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