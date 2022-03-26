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Spor, Futbol

Stefan Kuntz: Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

Ercan Çakar   | 26.03.2022
Stefan Kuntz: Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."

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