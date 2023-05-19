Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın başlayacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.