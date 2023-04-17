Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin ŞimşekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.