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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Hilmi Sever   | 02.03.2023
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın

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