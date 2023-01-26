Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.