Dolar
18.60
Euro
18.69
Altın
1,667.28
ETH/USDT
1,575.00
BTC/USDT
20,822.00
BIST 100
3,979.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Serdal Kalaycı   | 26.10.2022
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın hakemleri şunlar:

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
MEB ile THY'den indirimli seyahat için iş birliği protokolü
Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçlarını Diyarbakır ve Gaziantep'te oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Katar, 2022 Dünya Kupası için "tüm yolları açıyor"

Katar, 2022 Dünya Kupası için "tüm yolları açıyor"
Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor

Kaleci Harun Tekin, Eyüpspor ile tekrar Süper Lig'e dönmek istiyor
Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da liderlik için sahaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet