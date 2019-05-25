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Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig'de finalistler belli oluyor

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Süha Gür   | 25.05.2019
Spor Toto 1. Lig'de finalistler belli oluyor

İstanbul

Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep takımları arasında yapılan play-off maçlarının ardından Süper Lig'e adını yazdıran son ekip belli olacak.

Hatayspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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