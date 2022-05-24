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Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak

Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin ilk maçları yarın oynanacak.

Ercan Doğan   | 24.05.2022
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak

İstanbul

Yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Günün bir diğer yarı final maçında ise Eyüpspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşacak. Saat 21.00'deki karşılaşma Eyüp Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev alacak.

Play-off yarı finalde rövanş maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.

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