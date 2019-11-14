Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
103,780.60
Altın
1,470.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor camiasından A Milli Futbol Takımı'na kutlama

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Ercan Çakar   | 14.11.2019
Spor camiasından A Milli Futbol Takımı'na kutlama Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

İstanbul

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Tebrikler milli takım. İzlanda karşısında aldığımız sonuçla EURO 2020'ye katılmayı garantiliyoruz. Avrupa Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün paylaşımında, "EURO 2020 finallerindeyiz. Tebrikler milli takım. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Milletimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş ile teknik ekibi ve sporcularını tebrik eder, ay-yıldızlılarımıza EURO 2020'de sonsuz başarılar dileriz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün mesajında "Teşekkürler milli takım. Bekle bizi EURO 2020." paylaşımı yapılırken, Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise "Harika bir grup mücadelesi sonucunda EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan milli takımımızı tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

'Mutluyuz ve sevinçliyiz'

'Mutluyuz ve sevinçliyiz'

'Yazı iple çekeceğiz'

'Biz en baştan beri inanıyorduk'

'Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref'

'Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref'
'Türk milletine armağan olsun'

'Türk milletine armağan olsun'
Spor camiasından A Milli Futbol Takımı'na kutlama

Spor camiasından A Milli Futbol Takımı'na kutlama