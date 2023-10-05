Spartak Trnava Kulübü, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovak ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkilileri yer aldı.
Açıklamada UEFA delegelerinin de hazır bulunduğu belirtilirken, yemeğin ardından iki kulüp yetkililerinin karşılıklı hediye takdimi yaptığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.