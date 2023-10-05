Dolar
27.56
Euro
29.06
Altın
1,817.57
ETH/USDT
1,641.80
BTC/USDT
27,970.00
BIST 100
8,353.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Çankırı Tanıtım Günleri” etkinliğinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Spartak Trnava Kulübü, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaşacağı Spartak Trnava, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı.

Bozhan Memiş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Spartak Trnava Kulübü, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovak ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkilileri yer aldı.

Açıklamada UEFA delegelerinin de hazır bulunduğu belirtilirken, yemeğin ardından iki kulüp yetkililerinin karşılıklı hediye takdimi yaptığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
AK Parti kongresinde gençlere müziğini Yücel Arzen'in yaptığı Karakoç'un "İsmailce" eseriyle seslenilecek
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Spartak Trnava Kulübü, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

Spartak Trnava Kulübü, Fenerbahçeli yöneticileri ağırladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Tete transferi legal bir transferdir

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luan Peres ameliyat edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın yaşanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın yaşanacak

Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak

Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak
Beşiktaş'ta Lugano maçı mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Lugano maçı mesaisi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet